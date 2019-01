EN DIRECT – ASSE-OM : suivez avec nous ce choc bouillant dans la lutte pour le podium de la Ligue 1

Quand les trajectoires sont contraires, elles finissent immanquablement par se croiser. Après deux saisons sans compétition européenne, l’AS Saint-Étienne ne cache pas ses ambitions cette saison. Et pour cause : les Verts, qui ont terminé 2018 et débuté 2019 en pleine bourre, occupent actuellement la 4e place du classement de la Ligue 1, à égalité de points avec le 3e.





L’Olympique de Marseille, lui, avait échoué de très peu, la saison passée, dans sa quête de podium, synonyme de qualification pour la lucrative Ligue des champions, et en fait désormais sa priorité absolue. Mais l’équipe entraînée par Rudi Garcia n’a plus gagné depuis le 25 novembre et sa dégringolade jusqu’à la 9e place, conjuguée à des éliminations en Ligue Europa et dans les deux coupes nationales, l’a fait basculer dans la crise.