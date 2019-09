EN DIRECT - France-Andorre : Ikoné titulaire pour la 100e des Bleus au Stade de France, suivez le match avec nous

"Vous pensez que l'affaire est déjà réglée mais ça reste un match de foot, a prévenu le sélectionneur, Didier Deschamps, lundi. Les Andorrans n'ont cédé qu'à la dernière minute en Turquie. Face à nous, ils seront regroupés et vont se battre du début à la fin. Il ne faudra pas leur laisser d'opportunités, et amener la même variété, la même percussion et la même vitesse dans le jeu que face à l'Albanie pour se créer des occasions. On devra avoir la même exigence."