EN DIRECT - France-Bolivie : suivez avec nous la remise à niveau des Bleus avant le plongeon dans le grand bain turc

Le sélectionneur dispose en effet de peu de créneaux, dans le calendrier, pour réunir ses joueurs et travailler avec eux. C’est lui qui a voulu caler ce match sans enjeu avant les déplacements en Turquie et en Andorre (mardi 11 juin), parce qu’il sait qu'au bout d’une saison harassante, la condition physique de ses hommes peut poser problème. Certains n’ont plus joué depuis huit jours, d’autres depuis deux semaines, quand la coupure n’a pas atteint trois semaines, comme pour Lucas Digne. "Il y en a certains qui ont quelques bobos, de la fatigue aussi. Mais le match est là, et il va nous servir à amener l’ensemble des 23 joueurs au mieux de leur forme pour la Turquie", a ainsi souligné le coach.