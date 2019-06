EN DIRECT - France-Corée du Sud : suivez la cérémonie d'ouverture et le premier match des Bleues

Les Bleues ouvrent le bal. L'équipe de France va donner le coup d'envoi de "sa" Coupe du monde ce vendredi 7 juin au Parc des Princes face à la Corée du Sud (à 21h, en direct sur TF1 et en live commenté sur LCI). Avec la volonté de réussir son entrée en matière. Quarts-de-finalistes lors de la précédente édition en 2015 au Canada, les Françaises se sont fixées un objectif évidemment plus élevé à domicile et visent au minimum la finale de la compétition. Ce premier match face aux Sud-Coréennes de Ji So-yun, la meneuse de Chelsea, va permettre d'en savoir plus sur la forme actuelle des filles de Corinne Diacre.





Sur le terrain, pour la sélectionneuse de l'équipe de France, un seul message prévaut afin de ne pas gâcher toute l'effervescence à venir : "Ne pas jouer le match avant l'heure". D'autant plus que les "Guerrières Taegeuk" ne viennent pas en France pour faire de la figuration. L'équipe de Yoon Deok-yeo, 14e nation au classement Fifa, ambitionne au moins d'égaler sa meilleure performance - un huitième de finale lors du Mondial 2015 - sur le sol français. Voire de rêver plus grand.