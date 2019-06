EN DIRECT - Coupe du monde 2019 : suivez avec nous le quart de finale tant attendu entre la France et les États-Unis

Une certitude : nous y voilà. Il ne s’agit plus, désormais, que de le vivre intensément. Ce vendredi soir, la France, désireuse de faire de la toute première Coupe du monde organisée sur son sol le théâtre de son tout premier sacre, affronte ces États-Unis, quatre fois finalistes et trois fois vainqueurs en sept éditions mondiales. L’occasion rêvée pour dépasser toutes les limites supposées, et faire basculer tout un pays dans une liesse digne d’un Mondial masculin. Enfin.