EN DIRECT - Qualifications Euro 2020 : suivez avec nous le match entre la France et l'Islande

Trois jours après avoir facilement disposé de la Moldavie au stade Zimbru de Chișinău (4-1), l'équipe de France reçoit l'Islande ce lundi soir au stade de France, toujours dans le cadre des éliminatoires pour l'Euro 2020. Les hommes de Didier Deschamps retrouvent une formation qu'ils avaient eu toutes les peines du monde à affronter le 11 octobre dernier en match amical à Guingamp (2-2). Deux ans plus tôt, ils en étaient venus à bout lors de l'Euro 2016 en France (5-2), une compétition au cours de laquelle les coéquipiers de Gylfi Sigurðsson avaient particulièrement brillé, éliminant notamment l'Angleterre en huitième de finale (2-1).





Depuis cet affrontement spectaculaire avec les Bleus, les Islandais ont éprouvé plus de difficultés, terminant à la dernière place du groupe D au Mondial 2018, derrière la Croatie, l'Argentine et le Nigeria. Vendredi, ceux que l'on surnomme les "Strákarnir okkar" ont néanmoins pris le dessus sur l'Andorre, grâce à des réalisations signées Birkir Bjarnason et Vidar Örn Kjartansson (2-0). Au classement, ils se placent troisièmes avec le même nombre de points que la Turquie et la France (3).