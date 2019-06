EN DIRECT - France-Norvège : c'est parti !

L'opposition promet d'être plus coriace. Après un premier match relativement facile face à la Corée du Sud lors de la rencontre d'ouverture du Mondial 2019 (4-0), les Bleues de Corinne Diacre reçoivent à l'Allianz Riviera de Nice la Norvège, également victorieuse du Nigeria samedi (3-0). Bien que privée de la Ballon d'Or 2018 Ada Hegerberg, qui n'est plus apparue en sélection depuis 2017 en raison de différends avec sa fédération en terme d'égalité hommes-femmes, la sélection scandinave possède des atouts très dangereux pour les joueuses de Corinne Diacre.





L'ailière Caroline Graham Hansen, fraîchement arrivée au FC Barcelone, ou encore la défenseuse et capitaine Maren Mjelde, qui brille actuellement avec le club anglais de Chelsea. Contrairement à l'équipe de France, la Norvège a déjà soulevé la Coupe du monde, en 1995, finissant également à la deuxième et troisième place en 1991, 1999 et 2007. Lors des qualifications pour le Mondial, les Scandinaves n'ont fait qu'une bouchée de leurs adversaires, infligeant notamment des 4-1, 3-0 à l'Irlande du Nord ou encore des 6-1 et 4-0 à la Slovaquie.