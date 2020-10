REVIVEZ - France-Portugal : quatre ans après le revers de l'Euro, les Bleus concèdent le nul

Au retour des vestiaires, les hommes de Didier Deschamps se montrent plus dangereux. Kylian Mbappé manque d'abord de tromper Rui Patricio (47e), avant que Paul Pogba n'inquiète à plusieurs reprises la défense portugaise grâce à ses multiples incursions dans les 30 derniers mètres. Mais la plus belle occasion viendra des champions d'Europe. Sur coup-franc, l'ancien Lorientais Guerreiro trouve Pepe, qui trompe Lloris de la tête... avant que l'arbitre de touche ne signale un hors-jeu (73e). Les Portugais insisteront de nouveau dans le temps additionnel, par le Lillois Renato Sanches, puis par Cristiano Ronaldo, encore lui, mais Hugo Lloris restera vigilant jusqu'au bout. 0-0 score final, statut quo en tête de la poule de Ligue des Nations, et pas de revanche de l'Euro pour les champions du monde.

Ce n'est que peu avant la demi-heure de jeu que la première occasion franche intervient. Bien servi dans la surface, Cristiano Ronaldo tente d'ajuster le gardien français, mais Lucas Hernandez, impérial, le contre in extremis du pied gauche (24e). En fin de première période, les Bleus lui répondent, mais les frappes de Griezmann (32e), directement sur le gardien adverse, ou de Giroud (44e), dans le ciel de Saint-Denis, ne font pas trembler les filets portugais.

Pas de revanche pour les Bleus. Dans une rencontre rythmée mais sans véritables occasions, l'équipe de France a buté sur le bloc défensif portugais et concédé le nul (0-0), au Stade de France. Les hommes de Fernando Santos ont pris le jeu à leur compte dès le coup d'envoi, privant Griezmann et les siens de tous les ballons, mais sans pour autant inquiéter Hugo Lloris.

Première intervention pour Hugo Lloris. Nelson Semedo déboule sur son couloir droit et oblige le portier français à se coucher pour intercepter son centre.

La frappe de Cristiano Ronaldo dans la surface française est contrée in extremis par le pied gauche de Lucas Hernandez. Quelle intervention du défenseur du Bayern Munich !

Enfin une possession pour les Bleus. Face à un bloc portugais bien en place, les Français temporisent et font tourner le ballon. Kylian Mbappé tente finalement de forcer le verrou défensif avec ses dribbles. Sans succès.

Première accélération sur le couloir gauche pour Kylian Mbappé, qui tente de revenir derrière sur Adrien Rabiot. L'ancien parisien est trop court pour reprendre le ballon, et la possession revient au Portugal, comme souvent depuis le début de la rencontre.

La frappe d'Olivier Giroud ! Après une bonne combinaison entre Kylian Mbappé et Antoine Griezmann, Giroud tente sa chance dans la surface, mais sa frappe passe au-dessus des cages des champions d'Europe.

L'arbitre de la rencontre renvoie les 22 acteurs aux vestiaires. Toujours 0-0 entre la France et le Portugal.

Malgré plusieurs temps de possession de part et d'autre, aucune des deux équipes n'a vraiment su se montrer dangereuse en première période. La France n'a frappé que quatre fois au but, tout comme le Portugal, légèrement devant à la possession (52% contre 48% pour les Bleus) et aux passes réussies (87% contre 84%).

Quelle occasion pour Kylian Mbappé ! Après un bel enchaînement entre Hernandez et Rabiot sur le couloir gauche, le Parisien s'incruste dans la surface et tente sa chance du gauche... mais c'est repoussé par Rui Patricio.

Les Bleus sont de plus en plus insistants, et multiplient les incursions à proximité de la surface portugaise, mais Rui Patricio n'est pas mis en danger.

But pour le Portugal refusé pour hors-jeu. Sur coup-franc, Guerreiro trouve Pepe qui trompe Lloris de la tête. L'arbitre de touche douche les espoirs portugais. Toujours 0-0.

Ngolo Kanté et Antoine Griezmann récupèrent le ballon dans le camp portugais, et lancent Paul Pogba, qui pénètre dans la surface adverse, avant de décaler Benjamin Pavard. Son centre est contré et termine dans les gants de Rui Patricio.

Moutinho, Trincao et Cancelo entrent en jeu pour ces dernières minutes du côté du Portugal. Carvalho, Guerreiro et Joao Felix cèdent leur place.

Pas de but au Stade de France ce soir. La France et le Portugal se quittent sur le score de 0-0.

Statut quo au classement. Avec 7 points, la France et le Portugal sont toujours en tête de cette poule, devant la Croatie (3 points) et la Suède (0). Les Bleus se rendront d'ailleurs en Croatie mercredi, pour la quatrième journée de Ligue des Nations. Une rencontre à suivre sur TF1.

Si elles se quittent sur un score nul et vierge ce dimanche soir, les deux sélections vont encore s'affronter à deux reprises dans les prochains mois. En novembre, les Bleus se rendront au Portugal, toujours en Ligue des Nations, avant d'affronter de nouveau les coéquipiers de Cristiano Ronaldo, lors de la phase de groupes de l'Euro, le 23 juin prochain.

Qui prendra la tête du groupe A3 de Ligue des Nations ? C'est tout l'enjeu de la rencontre entre la France et le Portugal, qui s'affrontent au Stade de France ce dimanche soir. Avec six points au compteur, les Bleus, vainqueurs de la Suède (1-0) et de la Croatie (4-2) en septembre, comptent bien poursuivre leur dynamique après leur large succès de mercredi face à l'Ukraine (7-1). Mais la tâche s'annonce ardue. En face, les Portugais ont, eux aussi, bien négocié leur entrée en lice dans cette compétition, s'imposant largement face à la Croatie (4-1) puis en Suède (2-0), le mois dernier.

Ce face-à-face marque également les retrouvailles entre les deux sélections finalistes du dernier Euro. En 2016, dans cette même enceinte, les coéquipiers de Cristiano Ronaldo avaient battu l'équipe de France en prolongation (1-0), et avaient brisé le rêve tricolore de monter sur le toit de l'Europe en triomphant à domicile. Quatre ans plus tard, et même s'il n'y a pas "de sentiment de revanche" assure le capitaine Hugo Lloris, les Bleus, désormais champions du monde, ont à cœur de remettre les pendules à l'heure.

Suivez la rencontre avec nous.