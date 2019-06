EN DIRECT - Turquie-France : suivez avec nous le match le plus dur des Bleus sur la route de l’Euro 2020

Dans ce contexte particulier, les Bleus devront non seulement lutter contre leurs organismes endoloris et un potentiel relâchement inconscient, mais aussi compenser l’absence, sur blessure, de N’Golo Kanté, véritable socle défensif de l’équipe à lui seul. Et pour ce faire, ils comptent... sur l'hostilité des 42.000 supporters turcs. "On s'y attend et c'est ce qu'on aime également dans le football, a en effet assuré Hugo Lloris, le gardien et capitaine français, vendredi en conférence de presse. Ça nous aidera à rester concentré dans le match et à se surpasser pour le gagner." Tous les moyens sont bons.