REVIVEZ - Galatasaray-PSG (0-1) : Paris assure l'essentiel

LIGUE DES CHAMPIONS - Deux semaines après le large succès glané contre le Real Madrid au Parc des Princes (3-0), les joueurs du Paris Saint-Germain se sont imposés mardi face aux Turcs de Galatasaray, sans briller (1-0). Grâce à ce succès glané sur un but de Mauro Icardi, les Rouge et Bleu comptent déjà quatre points d'avance sur Bruges, deuxième du groupe A.

Contrat rempli. En déplacement sur la pelouse de Galatasaray, réputée pour son ambiance bouillante en tribunes, le Paris Saint-Germain s'est imposé au forceps au terme d'une rencontre rugueuse et riche en intensité. Largement dominateurs dans le jeu lors de la première demi-heure du premier acte, les hommes de Thomas Tuchel ont eu du mal à trouver la faille, avec notamment de nombreuses occasions loupées par Di Maria ou encore Sarabia. En fin de première période, le débat s'est équilibré avec une équipe de Galatasaray plus présente dans les duels et moins timide qu'en début de rencontre.

En seconde période, les Parisiens vont de nouveau faire face à l'agressivité des joueurs stambouliotes, poussés par leur public durant toute la rencontre. C'est finalement sur une belle combinaison menée par Di Maria et Verratti, Sarabia récupère le ballon côté droit de la surface pour servir sur un plateau le numéro 9 du soir, Mauro Icardi, de retour de blessure. L'Argentin inscrit son premier but sous les couleurs parisiennes, qui sera à coup sûr parmi les plus faciles, n'ayant qu'à pousser le ballon au fond des filets (52').