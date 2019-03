Le Real Madrid va-t-il prendre l'eau une deuxième fois en trois jours ? Ce samedi soir, dans le mythique stade Santiago-Bernabeu, le club madrilène accueille de nouveau le FC Barcelone, son grand rival, dans le cadre de la 26e journée de la Liga. Un Clasico qui intervient seulement trois jours après une première confrontation en 2019 entre les deux ennemis jurés, remportée largement par les Catalans sur le score de 3-0.





Plus que l'enjeu sportif qui est plus que relatif, le FC Barcelone comptant sept points d'avance en tête de la Liga sur l'Atlético de Madrid, et neuf sur le Real Madrid, troisième, cette nouvelle confrontation sera l'occasion pour les Blaugranas de prendre l'avantage sur leurs homologues madrilènes au niveau des confrontations directes. En cas de succès, les Barcelonais pourraient en effet prendre un avantage historique avec une 96e victoire, les deux clubs comptant 95 victoires chacune avant cette rencontre, pour 51 matchs nuls. Il s'agirait d'une première depuis 1932.