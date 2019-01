EN DIRECT - Ligue 1 : suivez avec nous le match de la peur entre Marseille et Monaco

Les fans olympiens ont ainsi promis l'enfer à leurs joueurs et dirigeants ce dimanche soir face à Monaco, avec un accueil très hostile et une grève des encouragements. "Quoiqu'il arrive, on ne les encouragera pas. Ils ne sont pas professionnels" a notamment déclaré Rachid Zeroual, vice-président des South Winners, association de supporters de l'OM, à Téléfoot.





Pour essayer de relever la tête face aux Monégasques, Garcia pourrait aligner un onze composé de Sarr, Rami, Rolando et Amavi en défense, avec un duo Strootman-Gustavo au milieu. Thauvin, Payet et Ocampos seraient alors chargés d'alimenter Germain, seul en pointe. En Ligue 1, les Marseillais sont neuvièmes avec 27 points, et deux matches de retard.