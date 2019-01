Ce vendredi en conférence de presse, le coach des Rouge et Bleu Thomas Tuchel a une nouvelle évoqué la thèse de l'accident : "C’était malheureusement un match de coupe et on ne peut donc pas se rattraper… Ce n’est pas possible. On joue l’équipe une deuxième fois. Une équipe très solide et très bas. On veut attaquer et gagner, encore. C’est notre objectif. Maintenant, tout le monde sait que ce n’est jamais facile, on a des choses à améliorer, mais les joueurs sont prêts. Pour quelques joueurs, c'est aussi important de montrer que c'était un accident."





Concernant les forces en présence, le technicien allemand a annoncé que, outre Adrien Rabiot, qui s'entraîne désormais avec la réserve, le seul joueur indisponible pour cette rencontre s'avère être Presnel Kimpembe, toujours blessé. "Kimpembe est a priori le seul joueur indisponible pour demain (samedi). Je dois parler avec le doc, mais je pense que tous les autres sont disponibles. (…) C’est clair qu’on jouera avec notre meilleure équipe demain, les joueurs qui ont mérité. Après, il y aura des changements, mais de petits changements." De quoi donner quelques maux de tête aux Guingampais.