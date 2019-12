EN DIRECT - Saint-Etienne-PSG (0-2) : Mbappé enfonce un peu plus les Stéphanois

Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur LCI.fr pour suivre en direct la rencontre opposant l'AS Saint-Etienne au Paris Saint-Germain, pour le compte de la 18e journée de Ligue 1. Le coup d'envoi est prévu à 21h.

10'. PAREDES !!!!!!!!! Quel but de l'Argentin !!! Le milieu ouvre le score sur un ballon mal dégagé par la défense stéphanoise et décoche une frappe du droit sublime ! 1-0 !

45+3'. C'est la pause au "Chaudron" sur ce score de 2-0 en faveur du PSG. Le club de la capitale domine outrageusement et profite de sa supériorité numérique après l'expulsion de Aholou pour avoir une belle avance au tableau d'affichage. Les buts sont signés Leandro Paredes (10') et Kylian Mbappé (43'). La deuxième période promet d'être très compliquée pour les Verts.

Au niveau des forces en présence, Thomas Tuchel devra faire sans de nombreux joueurs cadres de son effectif, à savoir Presnel Kimpembe, Idrissa Gueye et Edinson Cavani. Julian Draxler, Ander Herrera et Eric-Maxim Choupo-Moting sont également absents. Neymar Jr, Kylian Mbappé et Mauro Icardi sont quant à eux opérationnels, tout comme Angel Di Maria. Côté Vert, Romain Hamouma et Jean-Eudes Aholou sont blessés et ne participeront pas à la rencontre.