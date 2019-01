Les Marseillais mènent au score de façon relativement logique, puisqu'ils ont été les auteurs du seul tir cadré (le but) de ce premier acte, tout en se montrant solides et solidaires derrière. Les Verts, eux, ont peiné à s'extirper du pressing adverse et à se procurer de véritables occasions... Le premier acte est toutefois resté globalement équilibré et serré jusqu'au bout. Rien n'est encore fait, pour l'heure, et Saint-Étienne a tout le temps de renverser la vapeur. Restez donc bien avec nous !