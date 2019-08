EN DIRECT - Rennes-PSG : suivez avec nous le match de la revanche

Ce dimanche soir, le Paris Saint-Germain se déplace sur le terrain du Stade Rennais, deux semaines seulement après le Trophée des champions disputé entre les deux formations, à Shenzhen, en Chine (2-1). Depuis cette passe d'armes, les deux équipes ont retrouvé le chemin de la Ligue 1. Le club de la capitale a dominé sans forcer Nîmes sur sa pelouse, grâce à notamment des réalisations d'Edinson Cavani, Kylian Mbappé et Angel di Maria (3-0).





Toujours privé de Neymar Jr, en phase de reprise et surtout en attente d'une solution concernant un éventuel transfert en Espagne, Thomas Tuchel devra également se passer des services de Layvin Kurzawa, malade, Thilo Kehrer, blessé au pied droit face à Nîmes, Ander Herrera, absent pour une blessure au mollet, et Presnel Kimpembe, trop juste après son opération pour une pubalgie en mai dernier. Il pourra en revanche s'appuyer sur sa star Kylian Mbappé, très affûté, ainsi que sur ses recrues Pablo Sarabia et Abdou Diallo, pressentis pour débuter. Le dernier renfort en date, Idrissa Gueye, devrait quant à lui débuter sur le banc.