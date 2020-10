EN DIRECT - Marseille-Manchester City (0-1) : l'OM déjà mené et sous pression

📊 Marseille reste sur une série de dix défaites d'affilée en Ligue des champions, depuis un huitième de finale retour perdu à l'Inter (2-1) en mars 2013. En cas de revers face aux Skyblues, l'OM se rapprocherait du record du plus grand nombre de défaites dans la compétition, détenu par Anderlecht, avec douze revers de suite entre 2003 et 2005.

Pour la réception de Manchester City, André Villas-Boas a fait des choix forts avec un système en 5-3-2. Une formule gagnante employée par Lyon et Leicester en compétition officielle. Il a choisi de titulariser Florian Thauvin et Nemanja Radonjic, laissant Dimitri Payet, en petite forme, et Dario Benedetto, en panne de buts, sur le banc.

Long ballon dans le dos de la défense marseillaise. Sterling se jette en bout de course pour redresser la course du ballon. Il est trop court.

Gündogan délivre un centre à ras de terre. Le ballon file devant le but de Mandanda. A gauche, Zinchenko centre à nouveau. Mandanda rate sa sortie. Rongier le contrôle difficilement au second poteau.

L'OM est déjà dos au mur. Sonné par sa défaite dans le temps additionnel sur le terrain de l'Olympiakos (1-0), le club phocéen joue pratiquement sa survie en Ligue des champions, ce mardi 27 octobre (à 21h, en live commenté sur LCI), face à Manchester City. Contre "l'une des meilleures équipes du monde", dixit leur entraîneur André Villas-Boas, les Olympiens vont devoir tout donner pour se relancer dans le groupe C, après leur entame ratée au Pirée. Ils n'ont pas d'autre choix que de l'emporter, face aux Anglais, pour maintenir l'espoir de se qualifier pour les huitièmes de finale, "l'objectif élevé" fixé en début de saison.

Pour le grand retour de la Ligue des champions au Vélodrome, sept ans après avoir quitté la compétition sur un zéro pointé en phase de poules et à huis clos, couvre-feu oblige, les Phocéens auront aussi à cœur de mettre un terme à une terrible série dans la plus prestigieuse Coupe d'Europe. Marseille reste sur une série de dix défaites d'affilée en C1, depuis un huitième de finale retour perdu à l'Inter (2-1) en mars 2013. En cas de revers face à City, le club de Frank McCourt se rapprocherait du record de plus grand nombre de défaites dans la compétition, détenu par Anderlecht, avec douze revers de suite entre 2003 et 2005.