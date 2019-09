EN DIRECT - Lyon-Zenit : suivez avec nous l’entrée en lice de l’OL

LIVE - L’OL de Sylvinho débute sa campagne européenne ce mardi soir à 18h55 au Groupama Stadium. Une entrée en matière “pas décisive” mais importante face à des Russes qui doit permettre de faire perdurer le plaisir.

De l’aveu même de Sylvinho, “les quatre clubs peuvent passer”. Autant dire que dans ce groupe G, la réception du Zenith, un des concurrents sérieux avec Benfica, ce mardi soir au Groupama Stadium, est importante. “Elle n’est pas décisive” a préféré tempérer le coach brésilien. Mais il faut bien reconnaître qu'une défaite à domicile compromettrait fortement la suite des événements.

Face à une formation russe qui concède peu de but, on ne peut pas dire que Lyon se dresse en confiance quand bien même le capitaine Jason Denayer, Thiago Mendes et Youssouf Koné devraient être titulaires. Le club rhodanien, depuis son carton prometteur sur Angers (6-0), le 16 août dernier, ne s’est plus imposé depuis un mois…

La rencontre est à suivre ici en direct commenté à partir de 18h55...