EN DIRECT - Real Madrid-PSG (Jour J) : et si Gareth Bale était remplaçant ce soir ?

PROMESSE





Dans sa chronique sur le site Goal.com, Marquinhos adopte une "positive attitude" en évoquant le choc à venir : "À Madrid, je pense qu’on va faire un gros match. On sait ce qu’on doit faire et on a vécu certaines choses qui nous ont changé. Grâce à ça on sait ce qu’il ne faut pas faire comme erreurs pour gagner des matchs comme ça. D’abord, il faut avoir la même personnalité qu’à la maison, la montrer chez les adversaires. Il faut vraiment afficher de la confiance en soi, même si le match est difficile et que ce sont de grands adversaires, il faut jouer comme une équipe. On connaît nos qualités, notre philosophie et il faut mettre tout ça en place là-bas. On sait aussi qu’il y a une équipe de très haut niveau en face, vainqueur des deux dernières Ligue des Champions. On connaît leur potentiel aussi bien sûr. Il y aura sur le terrain deux équipes qui peuvent aller loin en Ligue des champions. Mais on mettra le respect de côté quand on entrera sur le terrain."