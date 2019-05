EN DIRECT - Ligue des champions : suivez avec nous le choc au sommet des demi-finales entre le FC Barcelone et Liverpool

Si le Barça est en très grande forme ces dernières semaines, les joueurs de Liverpool le sont encore plus, avec un total de 10 succès en autant de matchs, dont des victoires précieuses face à Chelsea (2-0) et Tottenham (2-1). Dans cette série impressionnante, les Reds ont trouvé le temps de ne faire qu'une bouchée du FC Porto en quart de finale de la coupe aux grandes oreilles (2-0; 1-4), leur permettant d'accéder aux demi-finales. En huitième de finale, le club de la Mersey avait écarté le Bayern Munich, au prix d'un match retour bluffant de maîtrise à l'Allianz Arena (3-1), après avoir été accroché à domicile deux semaines avant (0-0).





Si les armes fatales de Jürgen Klopp, Sadio Mané et Mohamed Salah, respectivement auteurs de 20 et 21 buts en championnat, seront bien présentes au coup d'envoi, un doute subsiste sur la présence de leur compère d'attaque, le très précieux Roberto Firmino, touché aux adducteurs. Adam Lallana est quant à lui absent à cause d'une blessure musculaire. Devant Alisson, Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk et Robertson devraient composer le socle défensif des Reds, quand Fabinho, Henderson et Wijnaldum tenteront de gagner la bataille du milieu. Une bataille qui promet d'être des plus spectaculaires dans le mythique stade du Camp Nou.