EN DIRECT - Nice-PSG : le Covid derrière lui, Mbappé fait son grand retour

Enchaîner pour se rassurer. Défait à Lens puis par Marseille (1-0, à chaque fois) au terme d'un "Classico" houleux, le PSG se déplace à Nice ce dimanche (13h, en live commenté sur LCI), avec l'ambition de poursuivre sa remontée après son succès à l'arrachée contre Metz (1-0) à 9 contre 11. Accablé par de nombreuses absences, pour blessures (Juan Bernat) ou suspensions (Neymar et Layvin Kurzawa), le club parisien retrouve Kylian Mbappé, le dernier des sept cadres touchés par le Covid-19 début septembre. L'attaquant des Bleus, titularisé d'entrée, devra venir en aide à un secteur enroué depuis plusieurs semaines.

"Kylian (Mbappé) nous apporte de la vitesse, sa faim de marquer, de la qualité, de la créativité... Mais après un test positif, on doit aussi protéger le joueur. Pas forcément avec des minutes, mais aussi avec nos attentes. On ne doit pas trop attendre de lui", a expliqué son entraîneur Thomas Tuchel samedi, à la veille de ce déplacement à huis clos sur la pelouse des Aiglons. Pour remettre à l'endroit l'attaque des Rouge et Bleu, le Français sera accompagné d'Angel Di Maria et Mauro Icardi.