EN DIRECT - Liste de Didier Deschamps : suivez cette journée exceptionnelle sur LCI

Ils veulent tous revêtir le maillot bleu pour faire briller leur pays dans la compétition reine. Tant et si bien que Didier Deschamps fera à coup sur des déçus. Ce jeudi soir, le sélectionneur tricolore dévoilera dans le 20H de TF1 le nom des 23 joueurs sélectionnés pour la Coupe du monde en Russie. Une annonce très attendue. Car si les Mbappé, Griezmann, Giroud ou encore Lloris sont assurés d'en être, certains joueurs n'ont aucune garantie. Comme Florian Thauvin, pourtant auteur d'une saison dantesque avec l'OM. Ou bien Nabil Fekir , très performant avec l'OL. Mais c'est bien Dimitri Payet - virevoltant en 2018 - qui suscite le plus d'incertitudes. Et pour cause : blessé, le talentueux milieu offensif est sorti en larmes mercredi soir lors de la finale de la Ligue Europa OM- Atlético (0-3).