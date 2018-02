EN DIRECT - Coupe de France : suivez avec nous le match-piège du PSG à Sochaux

Il y a des gens que les images de la soirée d'anniversaire de Neymar, largement diffusées sur les réseaux sociaux, ont fait sourire. Et puis il y a les Sochaliens, adversaires du PSG ce mardi soir en 8e de finale de Coupe de France. "S’ils avaient joué contre le Real Madrid, je ne pense pas qu’ils auraient fait une fête juste avant, ils nous prennent un peu à la légère", a pointé le milieu Yoann Touzghar. Avant que le capitaine, Florian Tardieu, ne se montre plus vindicatif encore : ""Excusez-moi mais ils nous chient dessus. Ça ne me plaît pas. Ils font une fête où certains joueurs devaient être 'bien' juste avant un match, ils ne nous respectent pas. Sachant que moi j’ai dormi à 20h30..."