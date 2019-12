EN DIRECT - Saint-Etienne-PSG : suivez avec nous le déplacement des Parisiens dans le "Chaudron"

Au niveau des forces en présence, Thomas Tuchel devra faire sans de nombreux joueurs cadres de son effectif, à savoir Presnel Kimpembe, Idrissa Gueye et Edinson Cavani. Julian Draxler, Ander Herrera et Eric-Maxim Choupo-Moting sont également absents. Neymar Jr, Kylian Mbappé et Mauro Icardi sont quant à eux opérationnels, tout comme Angel Di Maria. Côté Vert, Romain Hamouma et Jean-Eudes Aholou sont blessés et ne participeront pas à la rencontre.