EN DIRECT - PSG-Montpellier : suivez avec nous le match en retard de la 17e journée de Ligue 1

Montpellier va-t-il résister au PSG ? Deuxième défense de Ligue 1 (derrière le PSG), avant de se déplacer au Parc des Princes ce mercredi 20 janvier (à 21h) en match en retard de la 17e journée, le MHSC rêve de jouer un mauvais tour au leader parisien. D'autant que le moment semble plutôt bien choisi pour essayer de ramener quelque chose de Paris, puisque c'est un PSG amoindri (sans Neymar, Cavani, Thiago Silva, Meunier, Paredes et Bernat) que les Héraultais de Michel der Zakarian vont affronter. En cas de victoire dans la capitale, le club de la Paillade remonterait à la 4e place, devant l'OM.





Cette rencontre, intercalée dans une folle série de matches qui mènera le PSG jusqu'à son huitième de finale retour contre Manchester United, le 6 mars prochain, va obliger le coach parisien Thomas Tuchel à "gérer les minutes". Mais, même avec un effectif light, ce qui va permettre à Kurzawa, Nkunku et Choupo-Moting de gratter du temps de jeu, le PSG ne vise que la victoire devant son public. Un troisième succès de rang en une semaine, après MU (0-2) et Saint-Étienne (0-1), permettrait à Paris de creuser un peu plus son écart sur Lille, son dauphin qui pointe à 12 longueurs avec deux matches en plus.