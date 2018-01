REVIVEZ - Rennes-PSG, 1-6 : Mbappé, Neymar et Di Maria démarrent déjà très fort 2018 !

MI-TEMPS





45'. C'est la mi-temps !!!! Quelle démonstration de force absolument incroyable des Parisiens, qui ne font aucun cadeau aux Rennais en pressant sans cesse et en profitant de chaque occasion de but. Mbappé, Di Maria et Neymar par deux fois ont trouvé le chemin des filets ce dimanche soir et le score est sans appel : 4-0 pour les hommes d'Unai Emery.