EN DIRECT - PSG-Rennes : un Trophée des champions aux allures de revanche

Spécialiste du Trophée des champions, avec déjà 12 participations, le club parisien reste sur six succès consécutif dans cette compétition. Il faut remonter à 2012 pour trouver trace d'un autre vainqueur, l'Olympique lyonnais. C'est donc logiquement que les Parisiens s'avancent en grand favori alors que les Bretons n'ont plus disputé depuis 1971 ce match entre le champion de France et le vainqueur de la Coupe de France, sous l'ancienne appellation "Challenge des champions". "Paris est favori, Paris est très fort, Paris est là depuis 10 jours et a pu s'acclimater aux conditions, mais nous on a va venir avec notre envie, notre générosité et notre solidarité", a expliqué le coach breton, Julien Stéphan. Reste à savoir si, en préambule de cette nouvelle saison, cela leur suffira pour rejouer un vilain tour aux champions de France.