Fin d'une première période très intense, où les duels ont été particulièrement acharnés. Nice s'est organisé pour refuser le jeu et parvient plutôt bien à faire déjouer l'OM, pressurisé au milieu et contraint de balancer de longs ballons. Malgré cela, les Marseillais se sont procurés bien plus d'occasions que leurs adversaires, et ont dominé les débats. En vain, donc, pour l'instant. Restez bien avec nous car tout reste à faire dans le second acte.