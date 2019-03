EN DIRECT – Marseille-Nice : suivez avec nous les chaudes retrouvailles de Mario Balotelli avec son ancienne équipe

Qui se souvient qu’au début du mois de février, au soir d’une piteuse défaite à Reims, la 13e sur les 19 derniers matchs, l’OM avait plongé jusqu’en seconde partie de classement et ne voyait plus le podium, qualificatif pour la sacro-sainte et lucrative Ligue des champions, que comme un lointain mirage ? C’était alors la première titularisation de Mario Balotelli sous ses nouvelles couleurs...