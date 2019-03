EN DIRECT - Arsenal-Rennes : suivez avec nous le huitième de finale retour de Ligue Europa des Bretons

Rennes va-t-il sauver l'honneur des clubs français ? Après les éliminations du PSG contre Manchester United (1-3) la semaine passée et de l'Olympique lyonnais à Barcelone (5-1) mercredi dès les huitièmes de finale de la Ligue des champions, tous les espoirs reposent sur les Bretons. Le Stade Rennais joue sa qualification à Arsenal ce jeudi 14 mars (à 21h) en huitième de finale retour de la Ligue Europa. L'équipe de Julien Stéphan peut accéder au premier quart de finale européen de son histoire. Un rêve à portée de mains après avoir renversé les Gunners (3-1) à l'aller dans un Roazhon Park en fusion.





Mais rien n'est encore fait pour les Rouge et Noir. Pour atteindre le tour suivant, Rennes doit répéter, ou du moins se rapprocher, de sa performance d'il y a une semaine en Bretagne face à une une équipe calibrée pour la Ligue Europa et entraînée par un spécialiste, Unai Emery qui en a remporté trois avec Séville (2014, 2015 et 2016) avant son passage au PSG.