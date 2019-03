EN DIRECT - Barça-Lyon (5-1) : Messi assomme l'OL

Més que una sorpresa. À Barcelone, c'est plus qu'une surprise que Lyon doit réaliser pour se qualifier pour les quarts de la Ligue des champions, ce mercredi (à 21h). Dans l'histoire de toutes les Coupes d'Europe, seulement un tiers des équipes (32%) ayant concédé un 0-0 à domicile à l'aller s'est qualifié pour le tour suivant. Mais avec le retour de Nabil Fekir, et son étonnante capacité à briller dans les grands rendez-vous, l'OL rêve tout haut. Face au Barça, ses cinq C1 et sa star Lionel Messi, les Gones devront conjuguer leur football au plus que parfait pour réussir ce 8e de finale retour, après le 0-0 obtenu à Décines.





Invaincus en Ligue des champions (1 victoire, 6 nuls) cette année, les joueurs de Bruno Genesio vont jouer leur qualification au Camp Nou, antre où l'équipe d'Ernesto Valverde n'a plus perdu depuis 29 matches de suite en C1 (26 victoires, 3 nuls)... soit depuis le 1er mai 2013 et une large défaite 3-0 en demi-finale retour face au Bayern Munich. Les Lyonnais pourront toutefois compter sur le soutien des 5000 supporters qui ont fait le déplacement.