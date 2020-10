EN DIRECT - France-Portugal : suivez le choc avec nous

Bonsoir et bienvenue sur LCI.fr pour suivez la troisième rencontre de l'équipe de France dans cette Ligue des Nations. Les hommes de Didier Deschamps seront opposés au Portugal, au Stade de France. Coup d'envoi à 20h45.

Lloris (c) - Pavard, Varane, Kimpembe, Hernandez - Kanté, Rabiot, Pogba - Griezmann, Mbappé, Giroud

Le sélectionneur Didier Deschamps a choisi d'aligner ses cadres ce dimanche soir. Seule surprise notable : la titularisation d'Adrien Rabiot, forfait mercredi contre l'Ukraine. Paul Pogba et Ngolo Kanté l'accompagnent au milieu de terrain, tandis que Raphaël Varane sera associé à Presnel Kimpembe en défense.

Rui Patricio - Semedo, Ruben Dias, Pepe, Guerreiro - William Carvalho, Danilo Pereira, Bruno Fernandes - Bernardo Silva, Joao Felix, Ronaldo (c)

Fernando Santos, le sélectionneur portugais, a lui aussi décidé d'aligner son équipe type ce soir. Cristiano Ronaldo est évidemment titulaire et capitaine. Le néo-parisien, Danilo Pereira, sera également sur la pelouse.

Dans l'autre rencontre du groupe, les vices-champions du monde croates se sont imposés face à la Suède (2-1), plus tôt dans la journée, à Zagreb, et décrochent leurs trois premiers points. L'équipe de France se rendra d'ailleurs en Croatie, mercredi, lors de la quatrième journée.

Bourreau des rêves bleus en 2016, le Portugal retrouve le chemin de l'équipe de France ce dimanche à Saint-Denis. L'occasion pour les joueurs de Didier Deschamps de s'offrir une belle revanche ? En apparence seulement tant équipes, contexte et compétition semblent différents.

Les champions du monde et les champions d'Europe entrent sur la pelouse du Stade de France. Restrictions sanitaires obligent, seuls 1.000 spectateurs les accueillent.

De nouveau aligné dans les buts ce soir, le capitaine de l'équipe de France Hugo Lloris devient le troisième joueur le plus capé avec les Bleus, avec 117 sélections. Lilian Thuram (142) et Thierry Henry (123) le devancent encore.

Première intervention pour Hugo Lloris. Nelson Semedo déboule sur son couloir droit et oblige le portier français à se coucher pour intercepter son centre.

La frappe de Cristiano Ronaldo dans la surface française est contrée in extremis par le pied gauche de Lucas Hernandez. Quelle intervention du défenseur du Bayern Munich !

Enfin une possession pour les Bleus. Face à un bloc portugais bien en place, les Français temporisent et font tourner le ballon. Kylian Mbappé tente finalement de forcer le verrou défensif avec ses dribbles. Sans succès.

Première accélération sur le couloir gauche pour Kylian Mbappé, qui tente de revenir derrière sur Adrien Rabiot. L'ancien parisien est trop court pour reprendre le ballon, et la possession revient au Portugal, comme souvent depuis le début de la rencontre.

La frappe d'Olivier Giroud ! Après une bonne combinaison entre Kylian Mbappé et Antoine Griezmann, Giroud tente sa chance dans la surface, mais sa frappe passe au-dessus des cages des champions d'Europe.

Qui prendra la tête du groupe A3 de Ligue des Nations ? C'est tout l'enjeu de la rencontre entre la France et le Portugal, qui s'affrontent au Stade de France ce dimanche soir. Avec six points au compteur, les Bleus, vainqueurs de la Suède (1-0) et de la Croatie (4-2) en septembre, comptent bien poursuivre leur dynamique après leur large succès de mercredi face à l'Ukraine (7-1). Mais la tâche s'annonce ardue. En face, les Portugais ont, eux aussi, bien négocié leur entrée en lice dans cette compétition, s'imposant largement face à la Croatie (4-1) puis en Suède (2-0), le mois dernier.

Ce face-à-face marque également les retrouvailles entre les deux sélections finalistes du dernier Euro. En 2016, dans cette même enceinte, les coéquipiers de Cristiano Ronaldo avaient battu l'équipe de France en prolongation (1-0), et avaient brisé le rêve tricolore de monter sur le toit de l'Europe en triomphant à domicile. Quatre ans plus tard, et même s'il n'y a pas "de sentiment de revanche" assure le capitaine Hugo Lloris, les Bleus, désormais champions du monde, ont à cœur de remettre les pendules à l'heure.

