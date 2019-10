EN DIRECT - France-Turquie : une revanche sous haute tension avec la qualification en jeu

LIVE - Dans une ambiance électrique, où l'offensive turque en Syrie condamnée par la France truste l'actualité, les Bleus accueillent la Turquie lundi pour le compte des éliminatoires de l'Euro 2020. En cas de victoire devant son public, l'équipe de France serait d'ores et déjà qualifiée pour le championnat d'Europe des nations.

Il va y avoir de l'électricité dans l'air. Dans un contexte sécuritaire et diplomatique sensible, suite à l'offensive lancée par Ankara en Syrie contre les Kurdes la semaine dernière, les Bleus, vexés par la gifle reçue en juin dernier, reçoivent la Turquie ce lundi 14 octobre (à 20h45, en live commenté sur LCI). Au Stade de France, où les autorités craignent d'éventuels affrontements et débordements, l'équipe de France a l'occasion de convertir une première balle de match dans la course à l'Euro 2020.

Sur le terrain, quatre mois après avoir sombré dans la fureur de Konya (2-0), les hommes de Didier Deschamps peuvent valider leur présence au championnat d'Europe des nations. Grâce à leur court succès face à l'Islande (0-1), il suffit d'une victoire pour boucler l'affaire. Un succès leur permettrait d'aborder sereinement les deux dernières rencontres face à la Moldavie (le 14 novembre) et l'Albanie (le 17), où ils n'auraient qu'à aller chercher la première place de leur poule et un statut de tête de série. Les Bleus décrocheront aussi leur billet, en cas d'un nul voire d'une défaite, à condition que leurs poursuivants calent.