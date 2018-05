EN DIRECT - Real Madrid-Bayern Munich : suivez la demi-finale retour de la Ligue des champions

Ce devait être une finale avant l'heure, un choc majuscule entre les deux meilleures équipes européennes que nous avait réservé le tirage au sort des demi-finales. Mais le réalisme clinique du Real Madrid, vainqueur (1-2) à l'extérieur contre le Bayern Munich lors du match aller la semaine dernière, est venu jeter un froid et doucher les enthousiasmes de la planète foot.





Cette victoire aurait-t-elle déjà scellé la qualification des hommes de Zinedine Zidane pour leur 4e finale de Ligue des champions en cinq ans ? Non, puisqu'il reste un match à jouer, ce mardi soir, à Madrid, pour trancher définitivement la question. Et on a vu, lors du tour précédent face à la Juventus (0-3 ; 1-3), que le Real pouvait dilapider un avantage conséquent devant son public.