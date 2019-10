EN DIRECT - Ligue des champions : suivez le déplacement du Paris Saint-Germain à Bruges

EN LIVE - Ce mardi 22 octobre, le PSG se déplace sur la pelouse du FC Bruges, pour le compte de la troisième journée de la phase de groupes de Ligue des champions. Lors des deux premières, le club de la capitale a fait carton plein avec deux succès face au Real Madrid (3-0) et sur la pelouse de Galatasaray (1-0).

Continuer sur sa lancée. Tel est le but assumé du Paris Saint-Germain lors de son déplacement sur la pelouse du FC Bruges ce mardi soir. Le club de la capitale a entamé sa campagne européenne de la meilleure des manières avec, pour commencer, un succès éclatant face au Real Madrid au Parc des Princes (3-0), avant d'aller s'imposer aux forceps sur la pelouse de Galatasaray, dans une ambiance bouillante (1-0), lui permettant d'occuper la première place du groupe avec 6 points.

Privé de Julian Draxler, Idrissa Gueye, Thilo Kehrer et Neymar Jr, tous blessés, Thomas Tuchel enregistre cependant le retour dans le groupe d'Edinson Cavani et pourra également compter sur Kylian Mbappé. Les deux attaquants devraient néanmoins débuter sur le banc, au profit de Mauro Icardi et Eric-Maxim Choupo-Moting. En défense, Kimpembe et Thiago Silva formeront la charnière centrale, accompagnés de Meunier et Bernat dans les couloirs. Herrera, Marquinhos et Verratti prendront place au milieu, quand Angel di Maria sera une nouvelle fois l'atout majeur du PSG sur le plan offensif.