EN DIRECT - Ligue des Nations : suivez le duel au sommet entre la France et le Portugal

Qui prendra la tête du groupe A3 de Ligue des Nations ? C'est tout l'enjeu de la rencontre entre la France et le Portugal, qui s'affrontent au Stade de France ce dimanche soir. Avec six points au compteur, les Bleus, vainqueurs de la Suède (1-0) et de la Croatie (4-2) en septembre, comptent bien poursuivre leur dynamique après leur large succès de mercredi face à l'Ukraine (7-1). Mais la tâche s'annonce ardue. En face, les Portugais ont, eux aussi, bien négocié leur entrée en lice dans cette compétition, s'imposant largement face à la Croatie (4-1) puis en Suède (2-0), le mois dernier.

Ce face-à-face marque également les retrouvailles entre les deux sélections finalistes du dernier Euro. En 2016, dans cette même enceinte, les coéquipiers de Cristiano Ronaldo avaient battu l'équipe de France en prolongation (1-0), et avaient brisé le rêve tricolore de monter sur le toit de l'Europe en triomphant à domicile. Quatre ans plus tard, et même s'il n'y a pas "de sentiment de revanche" assure le capitaine Hugo Lloris, les Bleus, désormais champions du monde, ont à cœur de remettre les pendules à l'heure.

Suivez la rencontre avec nous.