EN DIRECT - PSG-Strasbourg : quelle réponse Neymar, sifflé par le Parc, va donner sur le terrain ?

LIVE - Neymar retrouve le Parc des Princes. Quatre mois après sa dernière apparition avec le maillot du PSG, le Brésilien va rejouer avec son club contre Strasbourg ce samedi. Un retour scruté avec attention sur la pelouse et dans les tribunes, où l'accueil risque d'être quelque peu hostile. À partir de 17h30, on vous fait vivre la rencontre.

Une heure et demie avant le coup d'envoi, Neymar a publié sur son compte Twitter une photo avec le maillot du PSG et le logo du club. "Cours, cours comme si c'était le dernier jour de ta vie", écrit-il. "Que Dieu nous bénisse et nous protège." Le début de l'opération rédemption ?

Plus tôt dans l'après-midi, Neymar a mis en ligne une vidéo sur son compte Instagram, dans laquelle il présente le nouveau maillot third du PSG, qui doit être révélé aujourd'hui.

Pour le déplacement au Parc des Princes, l'entraîneur alsacien Thierry Laurey aligne un système en 4-5-1, un schéma qui lui a donné satisfaction cette saison. Le gardien Sels est protégé par une défense à cinq et un milieu à tendance défensive. En attaque, Ludovic Ajorque va avoir la lourde tâche d'exister entre Diallo et Thiago Silva.

Tous les regards seront forcément tournés vers lui. À l'occasion de la réception de Strasbourg ce samedi (à 17h30), pour le compte de la 5e journée de Ligue 1, Neymar fait son grand retour sur les pelouses avec le PSG. Le Brésilien, qui n'a plus porté le maillot parisien depuis le 11 mai dernier (et une victoire 2-1 à Angers), va se frotter au Parc des Princes. Et surtout à ses supporters, dont l'accueil promet d'être houleux, à la demande du principal groupe de fans, après la telenovela sur son possible retour au Barça avorté.

Histoire de crever rapidement l'abcès, Thomas Tuchel a décidé de titulariser le numéro 10 auriverde, qui avait choisi de s'entraîner avec le groupe jeudi, quelques heures seulement après avoir atterri à Paris, de retour du rassemblement de l'équipe nationale du Brésil aux États-Unis où il a disputé 120 minutes en deux matches, dont 30 dans la nuit de mardi à mercredi lors de la défaite contre le Pérou (0-1).