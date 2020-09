EN DIRECT - France-Croatie : suivez les retrouvailles entre les champions du monde et leur dauphin

ILS ONT DIT





Lors de sa conférence de presse, Didier Deschamps a retenu les points positifs de l'opposition contre la Suède (0-1) : "Tout n'a pas été parfait. On avait un nouveau système. On aurait pu faire un peu mieux en phase offensive bien évidemment. C'est un bon match de rentrée en tenant compte de la situation athlétique. C'était un match engagé. La victoire au bout c'est toujours bien."





Son homologue croate, Zlatko Dalić, a de son côté pointé les lacunes de sa formation lors de la lourde défaite contre le Portugal (4-1) : "il y a un immense respect pour l'équipe de France, mais nous devons faire mieux que contre le Portugal. On doit être plus homogènes, plus compacts. Nous avons manqué d'agressivité contre le Portugal. Le Portugal a été bien meilleur que nous et il a mérité sa victoire. On va devoir faire preuve de davantage de volonté".