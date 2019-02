Lyon veut croire à l'exploit. Dans la peau de l'outsider, l'OL reçoit le Barça ce mardi soir (à 21h) à Décines, en huitième de finale aller de Ligue des champions. Les Lyonnais, privés de leur capitaine Nabil Fekir suspendu, rêvent de faire tomber l'un des favoris de la compétition et une de leurs bêtes noires sur la scène européenne (six matches, quatre défaites et deux nuls).





Un défi de taille pour l'équipe de Bruno Genesio, invaincue en C1 cette saison (une victoire et cinq nuls). Pour ce rendez-vous que toute une ville attend depuis le tirage au sort, les Rhodaniens devront s'inspirer de leurs exploits passés contre des poids lourds du football européen, face à City (1-2 à Manchester, 2-2 à Lyon) et plus récemment contre le PSG (2-1 à domicile). Des résultats qui inspire la méfiance dans le camp de Barcelone, loin de prendre à la légère cette confrontation.