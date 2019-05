EN DIRECT - Lyon-Lille : suivez avec nous le choc décisif pour la Ligue des champions

C'est le choc de cette fin de saison. Dimanche soir, Lille se déplace à Lyon pour un duel au sommet en clôture de la 35e journée de Ligue 1. Avec six points d'avance et une différence de buts favorable (+31 contre +15) à quatre journées du terme de la saison, le LOSC - dauphin du PSG depuis la 16e journée - a l'occasion de verrouiller presque définitivement sa deuxième place, synonyme de qualification directe pour la Ligue des champions. Même un nul suffirait aux Dogues pour assurer la C1, à la différence de l'OL, qui en plus d'être dépendant de la fin de saison lilloise, doit gagner pour éviter de voir revenir Saint-Étienne.





Troisième de Ligue 1, avec trois points d'avance sur les Verts, Lyon est en effet loin d'être assuré de disputer la Ligue des champions la saison prochaine. À une semaine de leur déplacement à Marseille, les protégés de Bruno Genesio - qui restent sur deux victoires de rang depuis l'annonce du départ de leur entraîneur - s'attaquent à un très gros morceau avec le LOSC, emmené par Nicolas Pépé (20 buts, dont 40% face au Top 5), meilleure défense du championnat et deuxième meilleure formation à l'extérieur, derrière le PSG, invaincue lors de ses dix derniers déplacements (7 victoires et 3 nuls).