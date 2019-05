EN DIRECT - PSG-Nice (0-0) : des occasions de part et d'autre

Le PSG doit réagir devant son public. Confronté à une crise de résultats, avec quatre défaites sur ses cinq derniers matches, dont la déconvenue monumentale en finale de Coupe de France face à Rennes (2-2, 6 t.a.b à 5), le club parisien, déjà champion de France, affiche un visage méconnaissable en défense (14 buts encaissés en avril), et ne fait plus peur à grand monde. Les Parisiens, qui affrontent l'OGC Nice au Parc des Princes ce samedi (à 17h), pour le compte de la 35e journée de Ligue 1, vont chercher à retrouver le chemin de la victoire et regagner la confiance de leurs supporters, agacés par la fin de saison chaotique.





Dans ce contexte, Thomas Tuchel, l'entraîneur allemand, sait que l'ambiance en tribunes pourrait être électrique... ou glaciale. "On a eu une grande réaction des supporteurs après notre défaite contre Manchester United et je ne sais pas si ça nous aide mais c'est toujours possible qu'ils montrent une réaction. On doit accepter", a-t-il convenu. "On a joué une finale, on menait 2-0 et on a perdu ce match, c'était totalement notre faute. Ce n'est pas nécessaire du tout mais on doit accepter des réactions."