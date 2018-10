EN DIRECT - PSG-OL : Buffon titulaire pour Paris et Depay préféré à Dembélé

Car si le PSG semble injouable depuis le début de la saison, exception faite de son déplacement à Liverpool (3-2), l'OL a l'habitude de répondre présent dans les gros matchs. Les Gones, mal en point il y a quelques semaines, ont redressé la barre mi-septembre avec deux victoires de prestige, contre Manchester City (2-1) en C1 et face à l'OM (4-2) au Groupama Stadium.





S'il fallait encore rajouter du piment à cette rencontre, la dernière fois que le PSG et l'OL se sont affrontés en janvier dernier, c'est Lyon qui s'était imposé (2-1) au terme d'un match âpre et intense, marqué par la sortie sur civière de Kylian Mbappé après une sortie dangereuse avec le gardien rhodanien Anthony Lopes et le but victorieux de Memphis Depay dans les arrêts de jeu.