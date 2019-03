EN DIRECT - Rennes-Arsenal (0-1) : les Rouge et Noir déjà dans le dur

AVANT-MATCH





Cette rencontre marque plusieurs retrouvailles. Celles d'Unai Emery, ancien coach du PSG, et d'Hatem Ben Arfa, laissé de côté par le Basque pendant un an à Paris. Petr Cech, le gardien des Gunners, retrouve lui son ancien club (2002-2004) tandis que Laurent Koscielny et Pierre-Emerick Aubameyang retrouvent la France, où ils sont passés, respectivement à Lorient et Saint-Étienne.