EN DIRECT - Suède-France : Adrien Rabiot titulaire pour le premier match des Bleus depuis dix mois

L'épidémie est passée par l'équipe de France : après Paul Pogba, forfait juste avant l'annonce de la liste, le jeune milieu lyonnais Houssem Aouar a dû renoncer à sa première convocation à Clairefontaine, également après un test positif au nouveau coronavirus. Et enfin, jeudi, Steve Mandanda a du, à son tour et après avoir déjà été contrôlé positif une première fois avec l'OM, quitter le groupe...

Les joueurs font leur entrée à la Friends Arena de Solna. On commence avec les hymnes. Lors de leur dernière visite dans ce stade, les Bleus s'étaient inclinés 1 à 2 en qualif à la Coupe du monde, en juin 2017. Les Toulousains Durmaz et Toivonen avaient permis aux Suédois de rejoindre la France en tête du groupe A...

Les Bleus ont la maîtrise du ballon, les Suédois sont bien regroupés, mais on sent qu'il y a de la place.

"On doit s'adapter, le contexte est pesant et contraignant, mais on n'a pas d'autre solution", a jugé, fataliste, le sélectionneur Didier Deschamps, dont l'équipe n'a pas été épargnée par le Covid-19, avec les forfait de Paul Pogba, Houssem Aouar et Steve Mandanda, testés positifs.

Près de 3.000 km séparent Tirana et Solna. Pour les Bleus, c'est une éternité qui s'est écoulée entre leur dernier match, dans la capitale albanaise (une victoire 0-2), le 17 novembre 2019, et la reprise dans le stade du nord de Stockholm, vide de spectateurs en ces temps de crise sanitaire, ce samedi 5 septembre 2020, en Ligue des nations.

Plus largement, le coach de l'équipe de France doit aussi composer avec des états de forme disparates, entre les internationaux qui ont repris en club, et ceux qui attendent de lancer leur saison. C'est notamment le cas d'Olivier Giroud qui, après avoir été au charbon de juin à août avec Chelsea, se trouve à présent en phase de reprise. Idem pour le capitaine Hugo Lloris, qui n'a pas encore disputé le moindre match officiel cette saison avec Tottenham. "On connaît les circonstances, mais on est tous contents de retrouver l'équipe nationale après une période délicate", a cependant tempéré le gardien de but.