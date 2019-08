EN DIRECT - Mercato 2019 : Dybala et Coutinho, le double coup inattendu que pourrait réaliser Tottenham

FALCAO ÉTUDIE LES OFFRES





Radamel Falcao n'est pas sûr de rester à Monaco cette saison. Interrogé par Nice-Matin, l'attaquant colombien "est en train d'étudier les offres". "La vérité c'est qu'il me reste encore un an de contrat et le club ne m'a pas proposé de prolongation. Donc je dois penser à mon futur, à ma famille. Je suis en train d'étudier les offres que l'on m'a proposées. Ce sont de bonnes opportunités pour ma carrière. Je dois penser à ma famille", a-t-il fait savoir, sans confirmer les approches de Galatasaray et Valence. "En ce moment je peux juste dire que j'étudie les offres. C'est tout. Je me comporterai comme un professionnel. Mais je veux que tout ça soit vite solutionné."