EN DIRECT - Mercato 2019 : le Barça sommé de répondre aux exigences du PSG par l'entourage de Neymar ?

L'AGENT DE DEMBÉLÉ MET UN TERME AUX RUMEURS





Ousmane Dembélé n'a pas l'intention de quitter le Barça. Annoncé partant au PSG dans le cadre du deal Neymar, le champion monde tricolore va bel et bien rester en Catalogne. "Je souhaitais clarifier de manière ferme et définitive la situation d'Ousmane Dembélé", a indiqué son agent Moussa Sissoko. "Il n'envisage pas un seul instant de quitter le FC Barcelone. C'est la ligne de conduite fixée depuis plusieurs mois maintenant et aucun élément n'est ou ne sera susceptible de nous en faire dévier. Ousmane se sent parfaitement bien au sein du club et il reste dans sa détermination à s'y imposer sur le long terme. (...) Il est Barcelonais et il le restera à 1000 % avec la ferme volonté d'honorer les couleurs du club !"