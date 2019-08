EN DIRECT - Mercato 2019 : le dossier Neymar définitivement tranché par le PSG la semaine prochaine ?

EMERY PARLE DE KOSCIELNY





Interrogé au sujet de Laurent Koscielny, toujours désireux d'être libéré de sa dernière année de contrat avec Arsenal, le coach londonien Unai Emery a indiqué discuter avec le joueur pisté par Rennes et Bordeaux. "C'est un joueur très important pour nous. Nous discutons avec lui et avec l'équipe de mes responsabilités, de la responsabilité du club et de sa responsabilité. (...) Pour l'instant, c'est une décision très personnelle, et nous la respectons. Je parle avec lui et nous allons trouver la meilleure solution, mais dans l'ensemble, nous avons besoin d'un joueur comme lui."