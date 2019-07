EN DIRECT - Mercato 2019 : le PSG "déplore" l'absence de Neymar à la reprise de l'entraînement

L'ATLÉTICO TACLE LE BARÇA ET GRIEZMANN À LA GORGE !





"À présent, je vais révéler un secret. Hier (jeudi), il y a eu une réunion à Madrid entre Oscar Grau et le directeur général de l’Atlético de Madrid, Miguel Angel Gil Martin pour commencer à parler de ce sujet", a dévoilé un peu plus tôt dans la journée Josep Maria Bartomeu, président du FC Barcelone (lire ci-dessous), le sujet étant un transfert d'Antoine Griezmann. La réplique de l'Atlético n'a pas tardé : dans le communiqué au napalm ci-dessous, le club madrilène révèle que le Barça a essayé de négocier, au rabais ou échelonné sur plusieurs années, le paiement de la clause libératoire du Français, fixé à 120 millions d'euros, condition sine qua non pour le laisser partir. Face à ce "manque de respect", les Colchoneros exigent que désormais Griezmann se présente à la reprise de l'entraînement dimanche, comme cela a été signifié au joueur, à sa soeur (et agent) et à son avocat. Bref, un énorme chaos à l'échelle du mercato !