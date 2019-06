EN DIRECT - Mercato 2019 : le PSG repousse une première approche du Barça pour Neymar

MONACO SUR LA PISTE DE... BLAISE MATUIDI





C'est la drôle d'information du jour, qui nous est livrée par La Gazzetta dello Sport, selon laquelle l'AS Monaco a dans l'idée de recruter cet été un certain Blaise Matuidi, titulaire indiscutable à la Juventus, mais âgé de 32 ans et se trouvant à un an de la fin de son contrat à Turin (expirant en 2020). Difficile, pour l'heure, d'imaginer le milieu français franchir un tel pas, mais son club doit au moins se positionner et décider s'il prolonge, ou non, son bail.