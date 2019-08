EN DIRECT - Mercato 2019 : Lukaku s'envole pour 78 millions d'euros à l'Inter Milan, David Luiz va rejoindre Arsenal

TRANSFERTS - Après une saison riche en émotions avec les parcours brillants de Tottenham et de l'Ajax, ainsi que le sacre de Liverpool en Ligue des champions, les choses sérieuses commencent pour le mercato d'été 2019. Ben Arfa, Neymar, Pogba, ou encore les perles Ziyech et De Ligt de l'Ajax, où vont atterrir les joueurs les plus convoités d'Europe ?